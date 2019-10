HLM Grand Yoff: un homme agressé et délesté de 5 millions FCFA Un homme d'affaires a été attaqué à la machette, hier vendredi, aux HLM Grand-Yoff par des agresseurs qui ont emporté les 5 millions FCFA qu’il avait par devers lui, selon la Rfm. l’homme venait de retirer l’argent et s'était engouffré dans un taxi qui l'a mené aux Hlm Grand-Yoff. Les agresseurs, qui l'avaient filé, l’ont attaqué à sa descente du véhicule et lui ont asséné un coup de coupe-coupe, avant de s’emparer de l’argent.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 11:29



