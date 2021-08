HSF alerte l’Etat du Sénégal : interceptés entre l’Algérie, la Libye et le Maroc, des sénégalais en souffrance à Agadès La crise migratoire fait toujours parler d’elle. La dernière alerte parvenue à Horizon Sans Frontières (HSF) est une situation accablante qui vivent plusieurs dizaines de Sénégalais. En route vers l’Europe, leur rêve s’est brisé pour certains en Algérie, pour d’autres aux côtes libyennes.

Ils ont été redirigés par les autorités de ces pays aux Centres de l’OIM vers Agadès pour être rapatriés au Sénégal. Ces migrants étaient avec d’autres issus de plusieurs nations dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et pays voisins, mais bizarrement seuls les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes, avec depuis presque plus deux mois, avec des promesses de rapatriement jamais tenues, confirme Modou Thiaw un des responsables sénégalais.



Entassés dans un hangar, ces trente sénégalais vivent un calvaire journalier et sollicitent une réaction rapide de nos autorités. Car ils sont exposés à la pluie et aux vents, avec une nourriture juste pour leur permettre de survivre…



C’est en ce sens que HSF alerte l’Etat du Sénégal et sollicite une vive réaction de la part des autorités



