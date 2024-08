HSF alerte les autorités : Mystère autour des ressortissants sénégalais sont portés disparus en Mauritanie Ils sont plus de 140 personnes, tous candidats à l’émigration clandestine, à embarquer dans une pirogue depuis le port de Nouakchott à destination de l’Europe. La grande majorité serait de nationalité sénégalaise

C’est l’alerte lancée par Boubacar Seye, le président de l’ONG Horizons Sans Frontières, HSF, suite à un appel aux autorités Sénégalaises et Mauritaniennes, émis sous un cri de désespoir que nous avons reçu ce matin à Horizon Sans Frontières.

Depuis des jours , aucune nouvelle de l’embarcation et de ses occupants.



Des familles, dans le désarroi, ont fait même le déplacement jusqu’à Nouakchott dans l’espoir d’être soutenues par l’Etat mauritanien mais sans succès, nous renseigne notre interlocutrice en pleurs.



Le pire, selon elle, est que des informations concordantes, laissent penser que ces migrants seraient détenus à Ouadane , une ville située à 618 km de Nouakchott .



