Habib Bèye : "Le football est parfois cruel et même injuste. Je suis et reste un lion du Sénégal" Sur Twitter, Habib Bèye, ancien international sénégalais qui a joué le Mondial 2002, a tenu à saluer l’équipe nationale du sénégalais qui vient d’être éliminée du Mondial suite à sa défaite concédée par la Colombie (0-1). « Le football est parfois magnifique, parfois cruel et même injuste mais la réalité de ce sport doit être acceptée. Je suis et reste un lion du Sénégal », a tweeté Habib Bèye, actuellement consultant à Canal Plus.

