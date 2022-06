Habib Ndao, SG OQSF : "Le marché de l’assurance a généré un chiffre d’affaires de 226 milliards FCfa en 2021" Le secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), Habib Ndao, a rappelé, ce mercredi, que le marché sénégalais de l’assurance a totalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 226 milliards de francs Cfa contre 207 milliards de francs CFA, l’année précédente. M. Ndao a fait cette révélation, lors d’un atelier de sensibilisation des magistrats sur les procédures et pratiques des sociétés d’assurance. Une rencontre organisée en partenariat entre le Tribunal de commerce de Dakar et l’OQSF.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022

’’ Troisième marché de la zone CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurances), derrière la Côte d’Ivoire et le Cameroun, le marché sénégalais de l’assurance totalise, selon les statistiques disponibles, un chiffre d’affaires de 226 milliards de francs Cfa contre 207 milliards de francs Cfa en 2020 ’’, a indiqué le secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), Habib Ndao.



D’après l'Aps, la rencontre prévue jusqu’à vendredi, entre dans le cadre de la mise oeuvre du Projet d’appui aux réformes et politiques agricoles, financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).



Selon Habib Ndao, cette session de sensibilisation vise à harmoniser les points de vue des différentes parties prenantes sur le cadre légal et réglementaire du secteur des assurances, les modalités d’indemnisation des victimes, l’expertise et l’évaluation des dommages dans le domaine de l’assurance faculté maritimes, les rachats et avances, liquidations en assurance vie, le règlement des litiges à l’aune de médiation-conciliation, etc.



Et un communiqué de presse conjoint du Tribunal de commerce de Dakar et l’OQSF, renseigne que le Sénégal est le premier pays en Afrique du Sud du Sahara, à avoir mis en œuvre un système de médiation financière pour résoudre rapidement les conflits entre les banques et les compagnies d’assurance, d’une part, et les personnes physiques, les micro-entrepreneurs et les petites entreprises, d’autre part.



’’ L’OQSF connaît une performance impressionnante, son taux de succès est en moyenne annuelle de 90% pour les dossiers traités ’’, renseigne la même source.



