Habib Niang, parrain de la 139e édition du Gamou de Ndiassane.

Ce choix porté sur l'homme n'est pas fortuit, car Habib Niang s'est illustré à travers Thiès et ses environs, par des actions sociales envers la population.



Par le biais de son homme de confiance, le khalife s'est entretenu avec M. Niang et lui a notifié qu'il valide le choix porté sur lui.



Pour sa part, le responsable apériste a accepté d'être le parrain de cette grande nuit dédiée au Prophète Mohamed (saw) et une forte délégation fera le déplacement pour accompagner le parrain le 15 Octobre 2022.