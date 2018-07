Habib Sy : «Khalifa Sall sera libre et il aura le droit d’être candidat à l’élection présidentielle»

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 12:27 | | 2 commentaire(s)|

Au moment où les avocats du maire de Dakar se préparent, activement, pour saisir la Cour Pénale Internationale (CPI) pour faire libérer leur client, le président du Parti de l’Espoir et de la Modernité (Pem) estime que «la décision de la Cour de justice de la Cedeao est sans appel, parce que, de façon précise, la Cour considère qu’il y a des vices de forme dans le procès de Khalifa Sall. Et tout le monde sait qu’en droit pénal, le vice de forme annule le jugement».



A son avis, «le juge de la Cour d’appel n’a pas d’autre choix que de libérer Khalifa Sall et, au besoin, peut-être, reprendre la procédure, mais, on ne peut pas faire fi de cette décision de la Cedeao. D’autant plus que le Sénégal, comme tous les autres quinze membres de cette organisation, a accepté volontairement d’aliéner une partie de sa souveraineté».



Pour l’ancien Directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, «on a bon espoir que le 18 juillet prochain, Khalifa Sall sera libre et comme tout citoyen sénégalais, il aura le droit et la possibilité d’être candidat à l’élection présidentielle».



L’ancien maire de Linguère s’exprimait au sortir d’une émission avec chaîne de télévision de la place.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook