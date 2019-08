Hadj 2019 : arrivée des vols privés no 13 et 14 prévue ce lundi

Les deux vols privés n° 13 et 14 en provenance de la Mecque, initialement prévus ce dimanche, arrivent finalement lundi à Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.



‘’Les deux vols arrivent finalement ce lundi 26 août à 10h05 pour le vol 13 et à 16h30 pour le vol 14’’, indique la même source.

Selon le communiqué, ces deux vols étaient initialement attendus ce dimanche à Dakar, à 21h30 et 00h30.

‘’Le transporteur informe que des dispositions sont prises pour l’hébergement des pèlerins qui étaient déjà à l’aéroport de Djeddah. Une information importante pour éviter aux parents de venir chercher leurs pèlerins à l’aéroport Dakar Blaise Diagne’’, souligne le texte.

