Hadjibou Soumaré : « Je ne suis le plan B de personne »

L’ancien Premier ministre Adjibou Soumaré a démenti hier, la rumeur selon laquelle, il a conclu un accord avec le Parti démocratique sénégalais (Pds) pour substituer à Karim Wade en cas de l’invalidation de sa candidature. "Je ne suis le Plan B de personne. Et le dire même, c’est ne pas respecter ce grand parti", a-t-il dit, répondant à l’interpellation des journalistes sur sa candidature à la présidentielle de 2019. "Je respecte beaucoup son secrétaire général (Me Abdoulaye Wade) avec qui j’ai cheminé pendant une douzaine d’années pour avoir été son ministre du Budget et son Premier ministre. Un parti, soit il a un candidat, soit il n’a pas un candidat. Je ne suis le plan B de personne", insiste-t-il.



Quid des allégations sur des soutiens qu’il aurait bénéficié des présidents Alassane Ouattara, Alpha Condé, l’ancien patron de l’Uemoa dément : "J’ai travaillé en étroite harmonie avec les chefs d’Etat des 8 pays de notre union, y compris le président de la République du Sénégal (…) Je me garderai de dire que face mon destin aux problèmes qui assaillent le Sénégal, j’ai eu une caution de ces chefs d’Etat. Il n’y a aucune caution de ces chefs d’Etat africains".



Selon l’Observateur qui rapporte ses propos, Adjibou Soumaré a décliné les grandes lignes de ses ambitions, insistant sur le bien-être des Sénégalais. "Je veux apporter les changements nécessaires dans mon pays. Je veux un Sénégal de dignité et d’espoir où les gens mangeront à leur faim. Je m’engage pour un Sénégal sécurisé face à la montée des menaces terroristes, un Sénégal prospère où les fruits de la croissance profitent à tous les citoyens. Je m’engage pour l’emploi des jeunes."