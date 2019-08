Hajj-2019 : le retour amer de plus de 10 000 pélerins

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont les premiers à fouler le sol du pays après un séjour aux Lieux Saints de l’Islam. Leurs vols ont atterri entre hier et aujourd’hui, dans un climat de désespoir. Selon "Les Échos", ils sont dans tous leurs états. Les 11 000 pèlerins ont dénoncé « une arnaque ». En effet, ils ont été obligés de verser la somme de 12 riyals dans une banque de la place, pour avoir de l’eau bénite de la Mecque, communément appelée Zam-Zam. Mais, aucun d’entre eux n’est rentré en possession de son bidon. Seuls les 1860 membres de la délégation gouvernementale ont été servis.



Le journal "Les Echos" informe aussi que « les 11 000 pèlerins ont été surpris de ne recevoir, comme avant leur départ de Dakar, aucune des deux valises de 23 kilos. Ce qui a créé chez eux une profonde frustration. Pour rappel, le quota du Sénégal était, pour l’édition 2019 du Hajj, de 12 960 pèlerins. Si le billet d’avion était fixé à 1 297 000 FCfa, le package était limité à 3 200 000 chez certains pèlerins et à 3 300 000 Fcfa chez d’autres ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos