Hajj 2020: Abdou Aziz Kébé approuve la mesure restrictive de l'Arabie Saoudite

Le Délégué Général au pèlerinage à la Mecque au Sénégal, Abdou Aziz Kébé estime que l’Arabie Saoudite a bien fait de maintenir le Hajj 2020 et de le limiter aux Saoudiens et aux résidents du royaume, en raison d’une crainte d’une aggravation de la pandémie de coronavirus.



« Nous nous y attendions parce que dans la religion, il y a 5 éléments qui encadrent toutes les actions et la première de ces règles, c’est la préservation de la vie. Il faut d’abord être en vie et avoir une bonne santé avant de commencer de parler de religion. Or avec la covid-19, nous avons vu que l’Arabie Saoudite était l’un des premiers pays à avoir compris la dangerosité, car au moment où elle fermait ses frontières, beaucoup de pays ne l’avait pas fait », a-t-il dit à la RFM.



Selon lui, les autorités saoudiennes sont conscientes du nombre de personnes qui vont à la Mecque. « Puisque la maladie ne recule pas, puisque les conditions de transmission restent les grands rassemblements…, je pense que l’Arabie Saoudite à bien fait de prendre ces dispositions », a soutenu M. Kébé.



Il a fait savoir qu’il n'y avait pas d’inscriptions cette année, ajoutant qu’aucun quota n’a été donné à qui que se soit par le gouvernement saoudien, du point de vue officiel.



Prévu du 28 juillet au 2 août, le grand pèlerinage de La Mecque pour cette année 2020, se déroulera dans des conditions drastiques. Dans la crainte d’une aggravation de la pandémie de coronavirus, seul un nombre limité de Saoudiens et de résidents du royaume sont autorisés à l’effectuer.