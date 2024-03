Hajj 2024 : Le quota du Sénégal fixé à 12 860 pèlerins

"Le quota du Sénégal est fixé à 12 860 pèlerins, réparti ainsi qu'il suit :1860 pour la DGP; 11.000 au profit des opérateurs privés.



a. Arafat est prévu le 15 juin 2024.



b. Banque agréée est la Banque Islamique du Sénégal (BIS);



c. Taux du rial est fixé à 162 FCfa pour 1 Rial ;



Budget: 1 milliard, avec la nomination d'un gérant de la caisse

d'avance.



Les opérations à la plateforme ont commencé depuis le 29 janvier 2024 et la fermeture est prévue le 31 mars 2024.





PROGRAMME DES VOLS



Le calendrier des vols est ainsi établi pour la DGP: 1er vol aller est prévu le 27 mai 2024;



Dernier vol le 30 mai 2024;



1er vol retour : le 22 juin 2024; Dernier vol retour le 25 juin 2024.



Les Compagnies aériennes retenues sont Air Sénégal et Flynas, pour chacune, 50% du quota.



PACKAGE



Le package est de 4 300 000 FCfa en 2024. Nombre d'inscrits à ce jour :

Dgp : 1060 et 700 préinscrits soit 1760

Privés: 4 782