Halima Aden : la première mannequin à poser en burkini et hijab de sport Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 09:21

Halima Aden est une Américano-Somalienne qui est née et qui a grandi dans un camp de réfugiés au Kenya. Aujourd'hui, elle entre dans l'histoire comme le premier mannequin à poser en burkini et en hijab de sport.



Souvenez-vous, il y a quelques semaines Decathlon avait été dans l'obligation de retirer son hijab de running de ses rayons, suite à une violente polémique sur les réseaux sociaux mais également à cause d'agressions envers les vendeurs dans certains magasins.



Aujourd'hui, c'est une mannequin qui va faire réagir ces mêmes détracteurs. Halima Aden, une musulmane américano-somalienne est en effet entrée dans l'histoire, en devenant la toute première femme à poser en burkini et hijab de sport pour le magazine spécialisé Sports Illustrated Swimsuit. Une première pour laquelle la jeune femme de 21 ans est allée poser au Kenya, son pays de naissance. Un retour au source symbolique comme l'a expliqué Halima dans l'interview accordée à Sports Illustrated Swimsuit : "Je n'arrête pas de penser à moi, âgée de six ans, qui vivait dans un camp de réfugiés dans ce même pays".



Halima, la pionnière

Halima, la pionnière

Mais Halima a une autre grande première à son actif. La jeune femme a terminé demi-finaliste du concours de Miss Minnesota, en défilant en hijab et burkini. Une participation grâce à laquelle de nouvelles portes se sont ouvertes pour elle, mais également pour le monde.













afriquefemme





