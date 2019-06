Halimatou Gadji de "Maîtresse d'un homme marié": « j’ai fait 3 tentatives de suicide… »

Halimatou Gadji alias Marième Dial, est l’une des actrices du moment. Son rôle dans ‘’Maîtresse d’un homme marié’’ a fini d’asseoir sa notoriété. Toutefois, son aisance devant l’écran et sa faculté à fasciner son auditoire, n’ont pas toujours été aussi évidents. Derrière le masque de la joyeuse drille, se cache une réalité sombre, qu’elle a confié à notre consœur du quotidien L’Observateur.



« Par rapport à mon handicap, j’ai été marginalisée. C’est à l’école que j’ai senti que j’étais différente, car je bégaie. Les enseignants me battaient pour me faire parler. J’ai commis ma première tentative de suicide à l’âge de 11 ans, à cause de mon maître. Il avait dit à ma mère, à la remise des carnets de notes, que je ne servais à rien. Non seulement je ne parle pas, mais je suis inintelligente. Je voyais ma mère souffrir à cause de mon handicap et cela me faisait mal.



J’ai remis ça à l’âge de 15 ans, puis 17 ans par noyade. Mon entourage, le voisinage me faisait comprendre que je n’allais pas servir à grand-chose dans cette vie. Je ne recevais aucune affection. »