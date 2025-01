"Halte au francocentrisme, M. Macron !" : Boubacar Sèye critique la vision paternaliste de la France en Afrique La déclaration récente d’Emmanuel Macron lors de la Conférence des ambassadeurs à l’Élysée, dans laquelle il reproche à certains dirigeants africains d’avoir "oublié de dire merci" à la France pour son intervention militaire au Sahel, a suscité une vive indignation. Parmi les réactions les plus marquantes figure celle de Boubacar Sèye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières (HSF), qui dénonce fermement cette posture qualifiée de "francocentriste".

Pour Boubacar Sèye, les propos de Macron traduisent une vision paternaliste et dépassée des relations entre la France et l’Afrique. "La lutte contre le terrorisme ne peut être présentée comme un acte de charité. Elle s’inscrit dans une stratégie géopolitique où les intérêts économiques, notamment l'accès aux ressources naturelles, priment", souligne-t-il.



Selon le président de HSF, l’aide militaire et le développement économique, tout comme le Plan Marshall de la guerre froide, servent avant tout les intérêts des puissances occidentales. "La mondialisation a permis de reconfigurer les formes de domination, et l’Afrique reste une cible stratégique pour des pays comme la France", ajoute-t-il.



Boubacar Sèye invite les dirigeants africains à rompre avec cette logique de dépendance et à assumer une souveraineté pleine et entière. Pour lui, "le respect entre partenaires passe par une reconnaissance mutuelle et non par une quête permanente de gratitude imposée".



