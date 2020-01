Hamidou Diallo, président de l'Association des insuffisants rénaux: "Macky Sall doit limoger Abdoulaye Diouf Sarr et nommer la Première dame Marième Faye Sall à sa place""

Le président de l'Association des insuffisants rénaux est toujours très remonté contre le ministre de la Santé. Sur le plateau de Walf, Hamidou Diallo soutient " qu'un ministre de la Santé qui joue au football, n'a pas sa place dans le gouvernement.Par conséquent, Macky Sall doit limoger Abdoulaye Diouf Sarr et nommer la Première dame Marième Sall puisque cette dernière nous soutient beaucoup ".



S'agissant de la plainte annoncée par le ministère de la Santé, pour diffamation, Diallo espère " que ce sera une très bonne occasion pour mettre à nu tous les problèmes auxquels les insuffisants rénaux sont confrontés au Sénégal ".

