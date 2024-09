Hann-Marinas : La chasse aux chiens errants ayant attaqué des moutons, tourne mal

Des chiens errants ont récemment provoqué la panique dans des maisons à Hann-Marinas, dévorant des moutons élevés sur place. Alerté, le service d’hygiène décide de les éliminer. Il dispose de la viande empoisonnée à différents endroits du quartier. « Attirés par l’odeur de la viande, les chiens se sont rués sur les plats préparés par les agents , rapporte Le Témoin, repris par Seneweb. L’effet a été foudroyant puisque toutes les bêtes ayant mangé la viande se sont écroulées. On parle d’une vingtaine de chiens.»



Cette opération a eu des dommages collatéraux. Trois chiens du quartier Virmaud, voisin de Hann-Marinas, figurent parmi les victimes, signale le journal. Il s’agit de «Blek», «Adji Sarr» et «Coumba», qui n’étaient pas des chiens errants. « Conscients que l’irréparable avait été commis et craignant les réactions de leurs voisins, des résidents de Hann-Marinas préconisaient de constituer une délégation pour aller donner des explications aux gens de la cité Vermaud, sur ce malheureux incident », souffle "Le Témoin".