Hann-Marinas : Un homme surpris en train de dépecer des chats et des chiens

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018 à 12:02 | | 2 commentaire(s)|

Dimanche dernier, peu avant midi, une scène d’horreur a traumatisé les populations du paisible quartier de Hann-Marinas à Dakar. En effet, un individu a été surpris en train de dépecer des chiens et des chats après les avoir égorgés. Un véritable scandale alimentaire mettant en péril la santé publique puisque plusieurs sachets de cette viande sauvage ont été découverts par la brigade de gendarmerie de Hann appelés sur les lieux.



Cette découverte est l’œuvre d’un habitant de la cité qui, depuis des mois, filait le mis en cause que l’on prenait pour un malade mental. L’individu aux activités louches habitait dans un abri fait de bric et de broc. « Hier, mon attention fut attirée par les morceaux de viande crue dans son abri. En poussant ma curiosité, j’ai découvert l’horreur ! », explique ce citoyen (qui a requis l’anonymat) qui n’en revient pas ! Dans ce poulailler voire « mousslailler » (chat), il y avait une dizaine de chats et de chiens capturés et qui erraient dans le couloir de l’ « abattoir ». Après constat, les gendarmes ont finalement libéré les animaux encore vivants. Puis l’individu a été menotté et conduit à la brigade de gendarmerie de Hann ou l’enquête se poursuit. Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook