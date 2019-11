Hann Maristes: Les résidents des immeubles « délabrés » acceptent de partir Le Collectif des résidents des immeubles « délabrés » de Hann Maristes a décidé de quitter ses appartements à la suite d’un "protocole d’accord" signé jeudi avec la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM).

Les membres de ce collectif refusaient de quitter leurs habitations qui doivent être démolies, selon un arrêté du préfet de Dakar, pour des raisons de sécurité publique. Ils ont signé un accord avec le directeur général de la SN-HLM, Mamadou Sy Mbengue, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse conjointement donnée par les deux parties, selon l’APS.



Le compromis a été trouvé en présence du président du Collectif des résidents des immeubles de Hann Maristes, Laurent Santos, et du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb.



Un comité tripartite constitué de représentants de l’Etat, de la SN-HLM et de membres du collectif sera mis en place, pour assurer "le suivi et le respect strict du contenu du protocole d’accord".



Dans ledit accord, il est indiqué que l’Etat va aider les membres du collectif à payer le loyer pendant la durée de la démolition-reconstruction de leurs maisons.



Quelque 450 familles vivant dans 20 immeubles sont concernées par la démolition et la reconstruction de ces habitations situées à Hann Maristes, a dit Laurent Santos à l’APS en marge de la signature de l’accord.



