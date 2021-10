Happy Birthday: El Hadj Mansour Mbaye va souffler ses 86 bougies !

Après-demain dimanche, El Hadj Mansour Mbaye, président des communicateurs traditionnels du Sénégal et grand homme de radio, va souffler ses 86 bougies. Ce sera à Tivaouane en prélude de la nuit du Maouloud non célébrée dans la cité religieuse de Maodo. Sans doute, de nombreuses autorités politiques, religieuses et diplomatiques, vont souhaiter joyeux anniversaire à notre Haj Mansour national.



D’ailleurs, précise "Le Témoin", lors de son dernier anniversaire fêté, l’actuel Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait fait une conférence religieuse en son honneur, à Sorano. Pour clore ces cérémonies, Ndiawar Touré, Kora Fall et Palla Mbengue avaient aussi organisé un grand combat de lutte à Rufisque. Sans oublier Bougane Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp, dont un studio de la radio Zikfm porte le nom de Hadj Mansour.



Par ailleurs, toujours dans le cadre des festivités de l’époque, Youssou Ndour avait offert une soirée gratuite à Sorano, dénommée «Sargal El Hadj Mansour Mbaye». « Le Témoin » l’assure, ce dimanche sera encore un grand jour pour notre Haj Mansour national.