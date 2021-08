Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hapsatou Sy annonce sa démission du groupe Canal+ Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 15:46 | | 0 commentaire(s)| L’animatrice dénonce le manque de soutien du groupe Canal +, suite à son conflit avec Eric Zemmour, qui sera jugé en 2022, pour provocation à la discrimination et à la haine, en raison de son origine. Il avait déclaré que son prénom était « une insulte à la France ».

Hapsatou Sy fait entendre son mécontentement. Dans un message posté sur Twitter ce mardi, l’animatrice de télévision a annoncé quitter le groupe Canal +, où elle animait notamment l’émission enQUÊTE d’Afrique. « Je me rends compte de jour en jour, que la chaîne est devenue une caisse de résonance des thèses extrêmes, à l’opposé de mes valeurs et de celles de la majorité des Français », écrit-elle.



« Je n’arrive d’ailleurs pas à comprendre le fait qu’un Groupe comme celui de Bolloré, fortement enraciné dans le paysage économique africain, continue de se compromettre avec cette tendance qui va à l’opposé de la philosophie d’ouverture et de tolérance du Groupe », poursuit-elle.



Hapsatou Sy a des relations tendues avec le groupe depuis quelque temps. Le 13 septembre 2018, lors du tournage de l’émission « Les Terriens du dimanche ! » sur la chaîne C8 (groupe Canal +), Eric Zemmour a déclaré que le prénom d’Hapsatou Sy était une « insulte à la France ».



Suite à cela, la chroniqueuse a quitté l’émission, a lancé une pétition pour faire interdire Eric Zemmour sur les plateaux, avant de déposer une plainte avec constitution de partie civile, pour provocation à la discrimination et à la haine, en raison de son origine. Le polémiste a pour cela été renvoyé en correctionnelle.















Le Parisien





