Harcelée pour son point de vue sur le 3e mandat…Mimi Touré n'a pourtant fait que confirmer Macky Sall Aujourd'hui, Mimi Touré subit un lynchage sans nom par ses camarades de parti, pour avoir osé dire que Macky Sall n'avait pas droit à un 3e mandat. Pourtant, c'est le Président Sall himself, qui avait publiquement déclaré en 2018, que s'il était réélu en 2019, il en aurait terminé, parce que «nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs», y compris lui-même, avait-il déclaré. Comme la parole donnée est sacrée et qu'elle a valeur d'engagement, elle doit être suivie d'effet. Tout le reste n'est que diversion ! "Tribune"

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022

La parole donnée est sacrée, elle a valeur d'engagement moral et doit être suivie d'effet. Après que le Président Sall a publiquement déclaré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, tout ce qui est attendu de lui, est qu'il tienne parole en passant la main en 2024.



D'ailleurs, ce n'est pas lui seulement qui l'avait déclaré ; son exPm Boun Abdallah Dionne, son Garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall, Omar Youm, Seydou Guèye, son chargé de Com', entre autres, tous avaient repris en chœur cette disposition de la Constitution, qui dit que «Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs».



Ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi Mimi Touré est autant lynchée par ses camarades, alors qu'elle n'a fait que confirmer ce que Macky Sall avait dit. On nous parle de privilèges et de sinécures dont elle aurait été privée par son mentor, ce qui explique sa frustration. Mais tout cela n'est que diversion, pour ne pas dire une manière de noyer le poisson. Car le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir si le Président Sall a - oui ou non -, le droit de briguer un troisième mandat.



Après s’être disqualifié lui-même, il n’y a plus matière à débattre. Mais, ce qui est choquant et regrettable dans la situation vécue actuellement, est que le candidat Sall était parmi les plus farouches opposants au troisième mandat de Wade.



N'est-ce pas lui, d'ailleurs, qui parlait de déloger Wade du Palais s'il s'obstinait ? N'avait-il pas encore promis de réduire son septennat en quinquennat s'il était élu, pour éviter toute interprétation, etc. ? Et pour que la mémoire des Mamadou Diop et autres compatriotes qui sont morts afin que le Sénégal reste debout, reste dans nos coeurs ?



Franchement, aujourd'hui, quand on entend les apéristes parler de premier quinquennat, pour tenter de justifier le troisième mandat, on ne peut s’empêcher de demander s'ils ne prennent pas finalement les Sénégalais pour des demeurés, à qui ils font «prendre des vessies pour des lanternes».



Après la sortie de Mimi Touré dimanche, le camp du pouvoir a tenu une conférence de presse pour lui porter la réplique. Selon les partisans du Président Sall, « Mimi Touré n'a jamais gagné d’élection ». Ce qui nous pousse à nous demander, si au-delà de la question du troisième mandat, il n’y avait pas autre chose dont Gorgoorlou n'a pas connaissance ? Et si, en dépit des déclarations de l'apériste en chef et de tout l'Apr, pour reprendre Cheikh Tidiane Youm, «Benno Bokk Yakaar a perdu les élections - et Macky Sall le sait - c’est uniquement pour cette raison qu’il s’est permis d’humilier Mimi Touré».



Selon lui, « ça confirme la défaite de Benno lors des Législatives et le stratagème que Macky Sall avait mis en place pour avoir les 82 députés ».



En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce feuilleton est loin de connaître son épilogue et il n'est rien de caché qui ne sera révélé. Wait and see !











