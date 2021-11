Harouna Bâ, l'étudiant aux 146 vidéos pornographiques, 10.000 images obscènes et 50 viols présumés Si ces viols sont avérés, il gagnerait sûrement le triste record du "meilleur" violeur ou ferait partie d'un groupe restreint.

En effet, le journal "L'Observateur" a récolté les confidences des victimes présumées de Harouna Dia, cet étudiant qui détient un triste palmarès en matière de moeurs.



Accusé d'avoir commis au moins cinquante (50) viols, il a été vu à la loupe par ses victimes. Cependant, lors de la perquisition de la police, il a été trouvé par devers lui, 146 vidéos pornographiques et plus de dix mille (10.000) images compromettantes trouvées dans son ordinateur.





