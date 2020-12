Harry Roselmack était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à vous" sur France 5, ce mardi 1er décembre 2020. Le présentateur a notamment dévoilé s’il regrettait son départ du JT de TF1. Non Stop People vous donne plus de précisions.Source : http://www.non-stop-people.com/actu/tv/harry-rosel...