Hausse de 1.166,9 milliards des emplois bancaires en mars

Les emplois bancaires ont enregistré une hausse de 1.166,9 milliards en glissement annuel pour s’établir à 8.963 milliards à la fin du mois de mars, révèle le Conseil national du crédit (CNC) du Sénégal. Il y a eu une progression des crédits nets 714,3 milliards, et des autres emplois bancaires 452,6 milliards, indique un communiqué du CNC.



En effet, souligne L'As, les emplois bancaires désignent l’ensemble des opérations de crédit réalisées au profit de la clientèle, ainsi que les opérations de marché. D’après la même source, le ratio des créances en souffrance brutes, rapportées au total des crédits, s’est établi à 11,3% à fin mars 2022 contre 13,3% un an plus tôt. Sur le plan prudentiel, la situation des établissements de crédit est globalement satisfaisante avec un ratio de solvabilité totale de 13,15%, indique-t-on. Pour ce qui est du secteur de la microfinance, ajoute la même source, les indicateurs d’activités affichent, en glissement annuel à fin mars 2022, une tendance haussière pour les systèmes financiers décentralisés de grande taille aussi bien pour les dépôts 424 milliards, que les crédits 471 milliards.



Par ailleurs, le Conseil national du crédit a réitéré sa recommandation relative à l’opérationnalisation rapide des mécanismes de financement du programme d’accélération compétitivité Emplois (PACE) du PAP2A au travers de concertations avec toutes les parties prenantes, en particulier les banques, les SFD et la BCEAO. Il a relevé une situation globalement satisfaisante des établissements de crédit et des institutions de microfinance.