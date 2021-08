Hausse de 12% du résultat net du groupe Ecobank au premier trimestre 2021

Ce résultat est passe de 40,187 milliards FCFA au 31 mars 2020 à 46,185 milliards FCFA un an plus tard.

Quant au produit net bancaire (PNB), il a enregistré connu une hausse de 4% à 222,720 milliards de FCFA contre 233,826 milliards FCFA au 31 mars 2020.



Le total bilan de ce groupe bancaire est également en hausse de 9%, s’établissant à 13. 900,676 milliards de FCFA contre 12.699,131 milliards de FCFA en 2019.



Quant aux capitaux propres de la banque, ils sont en progression de 3% à 1088,545 milliards de FCFA contre 1.054,568 milliards de FCFA au 31 mars 2019.



Les charges d’exploitation ont été réduites de 6%, se situant à 132,069 milliards FCFA contre 154,416 milliards FCFA au premier trimestre 2020.



Toutefois le cout du risque a augmenté de 34%, passant de 25,150 milliards FCFA au premier trimestre 2020 à 31,154 milliards FCFA un an plus tard.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation s’est rehausse de 21%, se situant à 59,497 milliards FCFA contre 54,260 milliards FCFA au 31 mars 2020.



<<Bien que les perspectives économiques restent incertaines, la résurgence de virus dans certaines régions du monde créant une fragilité dans la reprise économique, quel qu'en soit le résultat, nous nous efforçons de rester résilients et créer de la valeur pour les actionnaires à long terme>>, soutient Mr Ayeyemi, Directeur Général du Groupe. Il ajoute stimuler la dynamique pour assurer une croissance durable des revenus en se concentrant clairement sur les ressources humaines, les plates-formes, les produits et, en fin de compte, la performance du groupe.

