Hausse de 196% du résultat net de la société Palm Côte d’Ivoire au premier semestre 2021

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021

Ce résultat net s’est établi à 31,372 milliards FCFA contre 10,610 milliards FCFA au 30 juin 2020, soit un accroissement de près de 21 milliards FCFA.

Concernant le chiffre d’affaires, il a enregistré une hausse de 45% à 110,064 milliards FCFA contre 75,980 milliards de FCFA au premier semestre 2020. Selon la direction de l’entreprise cette embellie est consécutive à l’effet conjugué de la hausse des tonnages d’huiles de palme brute vendus de 6% et de la hausse des prix de 37%.



Pour ce qui est du résultat d’exploitation, le rapport d’activité indique un grand bond de 252%, passant de 11,561 milliards FCFA au 30 juin 2020 à 40,643 milliards FCFA un an plus tard.



Le résultat des activités ordinaires a également fait un grand bond de 273% à 39,535 milliards FCFA contre 10,611 milliards FCFA au 30 juin 2020.



Oumar Nourou





Source : Le résultat net de la société Palm Côte d'Ivoire qui produit et commercialise des huiles de palme brute, a connu une forte hausse de 196% au terme du premier semestre 2021 comparé à la même période de 2020, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Abidjan.

