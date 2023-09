Hausse de 23% du résultat net de la BOA Sénégal au premier trimestre 2023.

Ce résultat en question s’élève à 4,042 milliards de FCFA au 31 mars 2023 contre 3,297 milliards de FCFA un an auparavant.

Les emplois sont en léger retrait de -0,7%, s’établissant à 356,391 milliards de FCFA contre 359 milliards de FCFA au 4eme trimestre 2022. Durant la période sous revue, le coût du risque de la banque s’est amélioré comparé à fin décembre 2022 et est ressorti à -1,2% des encours de crédits.



De leur côté, les ressources sont en baisse de 5,3% à 517,181 milliards de FCFA contre 546,022 au 4eme trimestre 2022.

Pour sa part, le produit net bancaire a progressé de 22,3%, s’élevant à 10,331 milliards de FCFA contre 8,449 milliards FCFA au 31 mars 2022. Selon la direction de la BOA Sénégal le PNB est porté par la marge bancaire en hausse de 18,4% et la bonne tenue des commissions avec une progression de 29,5%.



Elle estime par ailleurs que <<le coefficient d’exploitation est ressorti à 45,3% malgré des frais généraux en hausse de 20,5% en lien avec la revalorisation des salaires de personnel (+44%).>>



Le résultat avant impôts a enregistré une progression de 28% à 4,557 milliards de FCFA contre 3,561 milliard de FCFA au premier trimestre 2022.



