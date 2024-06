Hausse de 28 milliards FCFA de la capitalisation boursière du marché des actions de la BRVM ce 4 juin 2024.

Cette capitalisation est passée de 8 377,926 milliards de FCFA la veille à 8 405,885 milliards FCFA ce mardi 4 juin 2024.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 3,801 milliards, passant de 10 306,150 milliards FCFA la veille à 10 302,349 milliards FCFA la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 725,741 millions FCFA contre 452,532 millions FCFA la veille.



L’indice BRVM Composite enregistre une hausse de 0,33% à 225,95 points contre 225,20 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il enregistre une légère hausse de 0,05% à 112,80 points contre 112,74 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,39% à 106,34 points contre 105,93 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 9 940 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 7 195 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 640 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 400 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,84% à 975 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,48% à 10 000 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,19% à 1 280 FCFA), BOA Sénégal (moins 0,88% à 3 955 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 0,60% à 825 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (moins 0,32% à 3 115 FCFA).

Oumar Nourou