Hausse de 35,37% du résultat net de la société Nestlé Côte d’Ivoire au troisième trimestre 2024.

Au terme de ce rapport, le résultat net a dégagé un solde de 15,16 milliards FCFA contre un solde de 11,19 milliards FCFA au troisième trimestre de l’année 2023. La direction de Nestlé Côte d’Ivoire a justifié cette performance par la hausse du chiffre d’affaires et la bonne maitrise des coûts.



Il ressort du rapport d’activité de l’entreprise un chiffre d’affaires de 171 milliards FCFA contre 149 milliards FCFA au 30 septembre 2023, soit un accroissement de +15%. <<Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique à la fois par la hausse des ventes locales et des exportations impulsées depuis le début de l’année en cours vers les pays du Sahel et la Guinée>>, avance la direction de l’entreprise.



Le résultat des activités ordinaires s’est de son côté bonifie de 35% avec un solde de 23,454 milliards FCFA contre 17,385 milliards FCFA au troisième trimestre 2023.

Oumar Nourou