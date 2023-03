Hausse de 5% de la production de cereales, 420 000 tonnes d’oignons et 140 500 tonnes de pommes de terre… : Le grand bond en avant des projets phares du PSE

Référentiel unique de la politique économique et sociale du chef de l’Etat, le Pse semble tenir sa promesse. En attestent les réalisations notées en 2022 dans les domaines tels que l’agriculture, la pêche, les infrastructures et l’artisanat.



En 2022, la production de céréales a connu une hausse de 5% par rapport à la dernier̀e campagne, soit 3 663 690 tonnes dont 1 409 120 tonnes de riz, 1 097 033 tonnes de mil et 785 750 tonnes de maïs. Dans le domaine toujours de l’agriculture, 420 000 tonnes d’oignon et 140 500 tonnes de pommes de terre ont été produits. Dans la même veine, le Sénégal a importé plus de 1 200 génisses gestantes à haut potentiel laitier, subventionnées par l’État du Sénégal, à hauteur de 50%. Pour la composante aquaculture, les pôles aquacoles de Matam, de Diamel sont en train d’être finalisés avec une extension à Thilogne, Thiemping et Sinthiou Bamambé, le démarrage de la construction du module central d’Adéane de l’Agropole Sud et du module régional de Fatick de l’Agropole Centre.



En effet, l’ambition de la bataille clé «Agriculture, produits de la mer et agroalimentaire», qui comporte 7 projets phares, est de réduire la dépendance alimentaire sur les céréales, faire de l’agriculture un moteur d’exportations puissant et stable et maîtriser l’exode rural par le maintien des emplois locaux et la stimulation de l’économie rurale. Alors que la bataille clé «Modernisation graduelle de l’économie sociale» a pour ambition de réussir graduellement la transition vers l’ećonomie formelle, ~10% d’emplois formels en 2013, de faire du Sénégal la référence de l’entrepreneuriat formel en Afrique.





Dans l’objectif de créer 20 centres de développement artisanal pour développer les savoir-faire, l’emploi artisanal et contribuer à un développement territorial équilibré, l’Etat a érigé un village artisanal au Lac rose et procédé au démarrage des travaux de construction du village artisanal de Ndangane à Fatick. Un projet qui vise à accroître les opportunités de commercialisation dans le secteur de l’artisanat, à travers la création d’espaces d’exposition et de vente des produits artisanaux. C’est dans ce cadre qu’il est prévu dans le projet phare, la réalisation d’une vingtaine de villages artisanaux. Dans le domaine des infrastructures, on retient une ligne de BRT de 18,3 km entièrement dédiée et séparée du trafic général, reliant la place Cabral sur le plateau de Dakar à Guédiawaye.



Le projet BRT comprendra, entre autres, la réalisation de 3 terminaux de passagers importants, 20 stations supplémentaires, incluant des aménagements piétons sûrs et sécurisés, ainsi que la fourniture de la flotte de bus articuleś . Il s’agit de répondre de manier̀ e satisfaisante à la forte demande de transport urbain dans les meilleures conditions de performance, et par ce biais, d’améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et Guédiawaye. Réalisé à 53%, la livraison des infrastructures et systèmes est prévue en mai 2023 et la mise en service du BRT en décembre 2023.

Toujours dans ce domaine, 150 km de routes sont revêtues ou construites, 242 km de routes revêtues réhabilitées, 2 ouvrages d’art construits, 84% des routes revêtues maintenues en bon état et 58% des routes en terre maintenues en bon et moyen état.



Par ailleurs, 4 hôpitaux régionaux sont mis en exploitation à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba, pour un total de 750 lits. En outre, l’année 2022 a aussi connu de grandes avancées dans le secteur de l’énergie, par la mise en service de centrales électriques de grande capacité et une bonne avancée des chantiers pétro-gaziers pour lesquels on peut attendre un début d’exploitation. Ainsi 1 787 MW soit 10% par rapport à fin 2021, dont 506 MW d’énergies renouvelables ont été installées en fin 2022, la mise en exploitation de la centrale électrique de Malicounda d’une puissance de 120 MW permettant d’alimenter plus de 700 000 ménages, les travaux pour le barrage de Sambangalou d’une capacité de 128 MW lancés, ainsi que les projets pétroliers de Sangomar et gaziers de GTA-Grande Tortue Ahmeyim (qui sont respectivement à 77 et 87%).



Toutefois, des lenteurs sont notées dans la réalisation des agropoles sud et centre, la réalisation de la centrale électrique de la Cap des Biches avec 300 mégawatts, le parc de technologie numérique. Mais aussi dans la mobilisation des ressources, dans le secteur du micro tourisme, la disponibilité des fonds dans le Projet des 100 mille logements avec les sites prévus en manque de sécurité, l'opérationnalisation des 4 zones spéciales, etc.

