Hausse de 77% du résultat net de Palm Côte d’Ivoire au premier trimestre 2021

Vendredi 6 Août 2021

Selon le rapport d’activité établi durant cette période, ce résultat s’est établi à 12,134 milliards FCFA contre 6,848 milliards FCFA au 31 mars 2020.

Pour sa part, le chiffre d’affaires s’est retrouvé avec une progression de 22% à 49,929 milliards FCFA contre 40,949 milliards FCFA au premier trimestre 2020. Cet accroissement est justifié par la hausse des cours de 13% et des quantités d'huile de palme brute vendues de 10% sur la période.



Quant au résultat des activités ordinaires, il a fait un bond de 118% à 14,883 milliards FCFA contre 6,840 milliards de FCFA un an auparavant.



En prévision, la direction de la société avance que la hausse déjà perceptible de la production, laisse augurer d’une meilleure année 2021. Elle ajoute que << grâce à l’augmentation de la production d’huile et au bon niveau des cours, l’exercice 2021 devrait se solder par un résultat net en hausse pour autant que les cours se maintiennent>>.

Oumar Nourou







