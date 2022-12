Hausse de près de 6 milliards FCfa : Le budget de la Ville de Dakar s’élève à plus de 59 milliards FCfa La ville de Dakar tient son budget pour l’exercice 2023. Le Conseil municipal de la Ville de Dakar a voté son budget 2023, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, à la somme de 59 834 649 789 francs Cfa.

Il connaît une hausse de 5 880 825 949 francs FCfa par rapport à l’année 2022, soit 9,82% en valeur relative. En plus, le Conseil présidé par le maire Barthélemy Dias, a adopté le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat (PAAEDC), qui fait un diagnostic de la situation de l’accès à l’énergie dans la Ville de Dakar, l’analyse de la consommation d’énergie des installations municipales et la proposition d’actions et de mesures pour promouvoir l’accès universel à l’énergie et l’économie de la facture d’électricité municipale.



L’équipe municipale a également actualisé le Plan annuel de renforcement de capacités (PARCA) pour l’année 2023, le tableau de Programmation des projets du plan triennal d’investissement (PTI) 2023 - 2025 et du Plan annuel d’investissement (PAI) 2023.



