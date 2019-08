Hausse des factures d’eau à Fass : Les populations contestent et accusent la SDE

Les populations de Fass sans eau régulière, contestent la hausse, relevées des dernières factures. Cette hausse, regrettent-elles, n’est pas supportable. « Notre facture a enregistré une hausse exponentielle. Nous ne pouvons pas consommer ce que nous impute comme consommation. Alors que l’eau n’est fréquemment disponible.



Certains d’entre nous, n’ont ce liquide précieux que tard dans la nuit. Et pourtant, les factures haussent », a regretté des habitants de Fass sur la RFM.



Ces populations demandent à la Sde de revoir ses factures et trouver des solutions pour alimenter de manière suffisante en eau leur localité.



