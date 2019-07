Hausse des prix: Macky Sall veut 'protéger' le pouvoir d’achat des sénégalais Après la hausse des prix du carburant qui a fait grincer des dents, le Président Macky Sall veut stopper l’hémorragie. Hier, en Conseil des ministres, il a rappelé « la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte de conjoncture économique globale », rapporte "Vox Populi". Le chef de l’Etat « a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines afin de réguler et de garantir la stabilité des prix, en veillant à l’application rigoureuse de la législation et de la réglementation en la matière », poursuit le journal.

