Hausse des prix de l’huile : Modou Diagne Fada refait surface et se prononce Le directeur général de la Sonacos qui envisage sa tournée d’hivernage pour bientôt s’est prononcé hier sur la hausse des prix de l’huile. Face à la presse, Modou Diagne Fada a justifié cette situation par les retards dans la livraison des produits dus à la mise en quarantaine des bateaux de conteneurs dans certains pays de transit à cause de la Covid-19.

A l’en croire, ces retards sont à l’origine de l’augmentation des produits, puisque le marché est au gré de la loi de l’offre et de la demande. Selon lui, si le marché est bien approvisionné, les prix seront stables, par contre si le produit se fait rare, il y a forcément une tension.



D’ailleurs, le directeur général de la Sonacos informe que le gouvernement a baissé les taxes des produits de sa boite. Pour la satisfaction du marché en huile, Modou Diagne Fada promet que la Sonacos va augmenter sa capacité d’importation d’huile végétale. A l’en croire, les 28.000 tonnes collectées lors de la campagne 2019 - 2020 n’avaient pas permis de triturer de l’huile.



Cependant, les 68 000 tonnes d’arachides collectées en 2020-2021 vont permettre la production d’huile. Il annonce par ailleurs le retour dans le marché de l’huile d’arachide «Niani».



