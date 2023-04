Hausse des prix du transport urbain : L’Aftu impose son diktat au Cetud

On pensait bien que le Conseil Exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) était assez puissant pour réguler le système du transport urbain. Que nenni. Les services du Dg Thierno Birahim Aw ont montré toute leur impuissance à faire face et contraindre l’Association de financement des transports urbains (AFTU) à revenir sur la hausse du prix du transport.



Désormais, l’Aftu a fini par imposer aux usagers une hausse du tarif qui passe de 100 à 150 FCfa. Dès que tu montes dans un bus AFTU, le receveur t’informe qu’il n’y a plus de ticket de bus à 100 FCfa. Quelle que soit la distance, le client doit débourser au minimum 150 FCfa. Allez savoir pour les autres distances. Cette hausse unilatérale des prix des transports urbains, a fini de démontrer que le CETUD n’est pas à même de garantir sa capacité de réguler le secteur qui est accaparé par le puissant groupe de transporteurs de l’Aftu, selon "Le Témoin".



Pourtant, lorsque les usagers avaient commencé à se plaindre, le Dg du CETUD Thierno Birahim Aw avait haussé le ton à travers un communiqué à l’époque, pour menacer de ses foudres les responsables et membres du réseau de l’Aftu. Les sanctions devaient aller jusqu’au retrait de leur autorisation de transport et de leur exclusion du réseau conventionné de l’Aftu. « Il m’est revenu que certaines lignes du réseau de transport appliquent une hausse des tarifs sans le consentement du Cetud. Cette pratique viole les termes de la convention d’exploitation et entre en contradiction avec la démarche concertée en cours, sous la supervision du ministère en charge des transports terrestres », vociférait le DG du Cetud.



Il ne faisait que brasser du vent. D’ailleurs, dans le secteur règne le bordel puisque ni les chauffeurs, ni les receveurs n’ont des contrats de travail pour leur garantir certaines commodités. On mise plutôt sur la course aux profit, qui fait que pas mal de bus Tata sont impliqués dans des accidents mortels quotidiennement.