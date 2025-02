Hausse des prix durant le Ramadan et le Carême : Des voix s’élèvent pour lutter contre toute tentative Des propositions de mesures contre la hausse des prix, à la veille du Ramadan et du Carême ont été faites par la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) et le Réseau des usagers du service public (RUSP). Ces organisations ont également annoncé une campagne de lutte contre l’insécurité dans les établissements recevant du public (ERP). Extraits du quotidien "EnQuête".

La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) et le Réseau des usagers du service public (RUSP), se sont prononcés, hier, sur deux sujets : la proposition de mesures urgentes contre la hausse des prix à la veille du Ramadan et du Carême et la campagne de lutte contre l’insécurité dans les établissements recevant du public (ERP).



Concernant la période sensible du mois de Ramadan et de Carême à venir, caractérisée par une augmentation de la consommation des ménages, le président de l’UNCS, Ibrahima Dramé, déclare : ‘’ C'est le moment, malheureusement, que choisissent les commerçants véreux, pour procéder à une augmentation des prix, en provoquant des pénuries par la rétention des produits les plus prisés ".



C'est pourquoi le RUSP, la CSA et l'UNCS ont jugé bon de prendre les devants et de tirer la sonnette d'alarme, en appelant l'État à se pencher véritablement sur ce phénomène récurrent. ‘’ L'État doit stabiliser les prix, durant cette période, d'une manière permanente avec un contrôle régulier et des mesures efficaces et immédiates ’’, soutient la porte-parole du jour.



Elle fait remarquer que pour ces trois organisations, un certain nombre de denrées de première nécessité, comme le riz, le sucre, la tomate, l'huile, le gaz, l'oignon et la pomme de terre, doivent faire l'objet d'une attention particulière, sur toute l'étendue du territoire national.



Dans cette perspective, ces organisations demandent la convocation d'urgence du Conseil national de la consommation, pour arrêter, d'un commun accord, la structure des prix et discuter avec les acteurs, afin d'établir des tarifs qui seront appliqués sur l'ensemble des 14 régions et 46 départements du Sénégal.



Comme mesures d'accompagnement, elles exigent la mise à disposition des 100 véhicules réceptionnés par le président Macky Sall en octobre 2023 et affectés au ministère du Commerce et la relance du concept salutaire et efficace des ‘’Volontaires de la consommation’’. Troisièmement, elles estiment qu'il faut associer les associations de consommateurs agréées, avec une représentativité au moins dans la majorité des 14 régions et des 46 départements, pour rendre efficace le travail d'accompagnement sur le terrain du service public.



Une proposition porte sur l’utilisation du réseau postal pour la distribution des produits de première nécessité destinés aux détaillants ou boutiques de référence, ‘’ tout cela dans un délai raisonnable et avant le démarrage du Ramadan et du Carême, avec un affichage obligatoire des prix retenus ’’.



Enfin, le RUSP, la CSA et l'UNCS demandent une application stricte des mesures prises à cet effet.



