Hausse du Fonds du FDCUIC : Matador et ses collègues saluent l’effort de l’Etat, mais juge qu'il « peut mieux faire » Le Forum sur les cultures urbaines du Sénégal, tenu hier jeudi à Dakar, a été une opportunité d’échanges des acteurs, pour établir un constat sur les défis et perspectives du secteur. Unanimement, les actes récents posés par le régime du Président Macky Sall ont été salués. Car, de 300 millions FCfa en 2017 lors de sa création , le montant global du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), est passé à 1 milliard en 2023. Mais…

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2023

Cependant pour rehausser considérablement la somme, pour une gestion transparente et équitable touchant tous les acteurs, des recommandations ne manquent pas…. Matador, le fondateur de l’Association Africulturban se livre sans détour, le comparant même le fonds à l’aide à la presse…

