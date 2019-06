Hausse du carburant : Aida Mbodj, députée interpelle Abdoulaye Daouda Diallo sur les incidences négatives

La parlementaire Aida Mbodj a interpellé le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, sur les incidences négatives, devant sortir de la hausse du carburant. D’après elle, la hausse du carburant va obligatoirement impacter sur toutes les autres activités, utilisant ce carburant.







Forcément, prévient-elle, le pouvoir d’achat des populations, actuellement en baisse va en pâtir davantage. Et le constat fait permet de déduire le pays tend vers une situation d’extrême pauvreté. « Nous voulons avoir des garanties sur comment faire pour éviter aux populations de subir les conséquences », a demandé Aida Mbodj au Ministre.







La parlementaire a insisté sur l’augmentation des salaires, demandée le 1e mai. Une demande que le Président de la République, Macky Sall n’a pas pris du temps pour montrer l’impossibilité de son gouvernement d’aller vers ce sens. « Ne bénéficiant pas d’augmentation de salaires, comment les populations pourront résister », s’interroge-t-elle.







