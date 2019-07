Hausse du carburant: Gora Khouma demande à l'Etat de satisfaire leurs doléances, sinon...

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

"Si le gouvernement ne veut pas que cette hausse se répercute sur le prix du transport, il n’a qu’à satisfaire leurs doléances", a déclaré le président de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma. Dans les colonnes de Vox populi, il a manifesté la réaction de ses collègues face à la hausse du prix des carburants.



" Nous avons dit à l’Etat du Sénégal que pour le transport de marchandises, nous avons sollicité la mise sur place d’un bureau de frêt et aussi la mise en place d’une tarification à la tonne/kilomètre pour le frêt national comme international", a-t-il soutenu.



Et le Président de l’Union des transporteurs routiers du Sénégal d’ajouter : « Si nos deux demandes sont réglées, on pourra au moins supporter ce coup du carburant… ».



Pour rappel, depuis samedi dernier, une hausse de 80 francs CFA a été noté sur le prix du litre du diesel tandis que celui du gasoil enregistrait une hausse de 60 F CFA.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos