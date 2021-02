Hausse du prix de l’aliment destiné à la volaille et au bétail: Les acteurs jugent cette décision déplorable et regrettable

" Vendredi après-midi, nous avons reçu un courrier nous informant de la hausse du prix de l’aliment destiné à la volaille et au bétail. Il s’agit d’une hausse de 10% sur l’aliment de volaille pour le sac de 50 kilos qui va revenir à 16.500 FCfa, soit une hausse de 1.500 FCfa ; et 750 FCfa de plus sur le sac d’aliment de bétail de 40 kilos. Nous jugeons cela déplorable et regrettable. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait. Nous déplorons cette hausse et nous appelons tous les acteurs, à refuser cela », a asséné Serge Sadio, président de la Fédération des acteurs de la filière avicole (Fapa), écrit "Libération online".



Il ajoute : « Il est hors de question qu’on accepte cette hausse car, lors des 6 dernières années, le prix des manières premières, des céréales en général, ont beaucoup baissé, et ces industries n’ont jamais voulu baisser les prix ».



Selon Serge Sadio, « avec la Covid-19, il était plus logique de baisser les prix. Nous demandons à nos collègues qui s’apprêtent à faire des mises en place ce lundi, de ne pas acheter et d’attendre le mot d’ordre. Si on doit acheter, nous demandons aux gens d’acheter avec les anciens prix. Je veux dire à tous les éleveurs du Sénégal de ne pas accepter cette hausse. Il faut que tout le monde refuse ».