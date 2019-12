Hausse du prix de l’électricité: Le Mouvement associatif de la Sénélec parle de « réajustement nécessaire »

Le débat sur la hausse du prix de l’électricité ne s’estompe pas. Après les observateurs, les dirigeants de la société d’électrification, les techniciens et autres membres de la Société civile, le Mouvement associatif de la Sénélec a fait un communiqué pour expliquer l’urgence et la pertinence d’une telle mesure



« Le réajustement des tarifs de Sénélec est indispensable pour que l'entreprise continue ses activités de production, transport, distribution commercialisation de son produit, qui constitue un facteur de progrès économique et social », peut-on lire dans le document.



Ledit mouvement d’ajouter: « La Commission de Régulation du secteur de l'Electricité (C.R.S.E) qui régule Sénélec, est l'interface entre elle, les consommateurs et I'Etat du Sénégal et astreint Sénélec d'un Revenu Maximum Autorisé (R.M.A) sur une période de trois ans, qui est revalorisé tous les trimestres de chaque année, suivant les conditions économiques (Variation du dollar, variation du prix du baril de pétrole, inflation). »



Raison pour laquelle, selon le mouvement associatif, « suite à la prise en charge par l'Etat de 20 % sur les 26 % nécessaires au dernier trimestre de 2019, elle autorisa Sénélec à réajuster les tarifs de 6 %, à compter du 1er Décembre 2019, tout en protégeant les consommateurs à faibles revenus. »



Le mouvement de préciser auparavant que « la bonne santé financière de Sénélec et sa gestion ne sont nullement remises en cause ». Et que Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien Directeur Général de ladite société, « a su fédérer autour de sa personne toutes les énergies, en adoptant un style de management participatif. Entre les exigences de Sénélec et l'épanouissement des agents, il a su maintenir un bel équilibre ».



C’est pourquoi, le mouvement qui regroupe l’Amicale des femmes, l'Association des assistantes et Secrétaires, l'Amicale des Agents de maîtrise et Assimilés, l'Amicale des chauffeurs, l'Amicale des Agents Commerciaux d'Intervention, « réitère son soutien indéfectible à Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre du Pétrole et des Energies et marque sa solidarité à Monsieur Papa Mademba Bitète, Directeur Général de la Sénélec ».

