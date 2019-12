Hausse du prix de l’électricité : Les boulangers rejoignent le collectif «Noo Lank»

Le front contre la hausse du prix de l’électricité s’est élargi avec l’entrée dans la danse du Regroupement des Boulangers du Sénégal (Rbs). Face à la presse hier à Pikine, ces professionnels du pain ont exprimé leur détermination à participer au sit-in du collectif «Noo Lank» prévu aujourd’hui à la Place de l’indépendance. L’augmentation du prix de l’électricité "va tuer davantage leur secteur qui traverse des difficultés énormes avec la cherté de la farine, la fiscalité et les autres intrants".



Pour ces boulangers cités par L’As, le Gouvernement est en train de diviser leur secteur en favorisant la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (Fnbs) et en initiant des rencontres nocturnes avec ces derniers au lieu de poser sur la table les difficultés qui affectent leur secteur.



