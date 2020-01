Hausse du prix de l’électricité : Nio Lank disposé à rencontrer le chef de l’Etat, selon Alioune Badara Cissé Le collectif Nio Lank n’est pas opposé à une rencontre avec le chef de l’Etat dans le cadre de ses revendications contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Gy Marius Sagna et ses camarades. C’est ce qu’a annoncé le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé qui a rencontré les responsables du collectif récemment.

« Ces jeunes que j’ai rencontrés et à qui j’’ai demandé s’ils était disposés à rencontrer le président de la République nont opposé aucune objection à ma demande et j’e l’ai coché noir sur blanc dans le rapport que j'ai remis au chef de l’Etat. Ce sont quand même des citoyens », a déclaré le médiateur de la République dans l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.

