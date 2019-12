Hausse du prix de l’électricité : « ce sont les professionnels de l’agitation qui manifestent », selon Alioune Fall Le ministre conseiller Alioune Fall estime que « la hausse du prix de l’électricité est tout à fait normale et naturelle ».

Invité de l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche, l’ancien journaliste a soutenu que « ce sont les professionnels de l’agitation qui manifestent. Je ne pense pas qu’il y ait une quelconque tension sociale ».

Selon Alioune Fall, « les fluctuations des prix de l’électricité sont naturelles. Il y a une institutionnalisation d’un système de réajustement des pris tous les 3 mois et c’est la première hausse des prix depuis 2012 que Macky Sall est au pouvoir ».



