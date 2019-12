Hausse du prix de l’électricité: le collectif Nio lank annonce une "manifestation d'envergure" le 10 janvier

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif « Nio Lank »’ n’entend pas arrêter les manifestations contre la hausse des prix de l’électricité en dépit des arrestations de ses membres et la répression policière. Face à la presse ce jeudi dans la matinée, devant les locaux du centre de Bopp, le collectif annonce la préparation d’une nouvelle grande manifestation d’envergure nationale et internationale, le 10 janvier 2020, dont les détails seront communiqués ultérieurement au public.



Mais déjà Guédiawaye et Louga marchent ce vendredi, Tivaouane descendra dans la rue le 31 Décembre prochain…



Le collectif annonce également la réalisation d’activités de proximité, axées sur la sensibilisation des masses, avec des rencontres avec les organisations citoyennes, des coalitions politiques, des personnalités indépendantes, des porteurs d’enjeux, des collectifs et groupes de citoyens qui veulent collaborer avec le Collectif Noo Lànk pour renforcer et intensifier la lutte.



Par ailleurs, le collectif annonce la documentation des cas de fraude déclarés par les citoyens sur leurs factures avec des hausses de consommation invraisemblables et dépôt de plaintes contre les violences policières

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos