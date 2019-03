Hausse du prix du ciment : L’Ascosen dénonce une mesure « unilatérale » et interpelle l’Etat

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs de la Sococim. La cimenterie située sur la route de Rufisque a décidé d’augmenter le prix de la tonne de ciment.



«Nous ne comprenons pas, que pour des raisons inavouées, la Sococim procède à cette hausse. Aujourd’hui, les Sénégalais ont des difficultés pour avoir un logement et même moment dans tous les quartiers, il y a des chantiers en cours. A Diamniadio, une nouvelle ville est en train de naître», explique Momar Ndao sur la RFM.



Le Président de l’Ascosen dénonce une mesure « unilatérale », d’autant que « la Sococim est la seule à avoir appliqué une hausse de 3500 F Cfa sur la tonne de ciment ». « Nous pensons que c’est injuste et nous dénonçons avec la dernière énergie cette augmentation qui est une tentative de prendre en otage les consommateurs », a-t-il ajouté. Le patron des consuméristes demande à l’Etat d'« homologuer le prix du ciment afin qu’aucun cimentier ne puisse modifier le prix sans son aval ».



