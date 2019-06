Hausse du tarif du péage: Me Oumar Youm dément

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement dément l’information selon laquelle, il y a une augmentation du tarif de péage sur l’autoroute «Ila Touba», qui passe de 5000 francs Cfa à 6000 francs Cfa. Me Oumar Youm jure qu’il n’y a pas de hausse.



Il parle plutôt d’une nouvelle facturation de 1000 francs Cfa qui découle de l’ouverture du nouveau tronçon entre AIBD et Thiès.



«Naturellement, l’usager quittant Dakar pour Touba, se verra appliquer le tarif de 1000 francs CFA pour le tronçon AIBD/Thiès et le tarif inchangé de 2500 francs CFA sur le trajet Thiès/Touba», a expliqué le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm.



Il a été interpellé sur la question par les députés lors de l’adoption de loi autorisant la création de la société nationale dénommée «Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional».













SourceA

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos