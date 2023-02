Hausse illégale de tarifs : Retrait de l’autorisation de transport et exclusion du réseau conventionné,: Les menaces du CETUD contre les transporteurs récalcitrants Malgré la mise en garde de la tutelle, suivie des engagements pris lors de la réunion du 16 janvier 2023 entre le CETUD et les présidents de GIE de l’AFTU et la mise en demeure du CETUD suite au constat de réajustement unilatéral de tarifs sur un véhicule de la ligne 62, nombre de minibus Tata continuent d’imposer aux usagers leurs nouvelles tarifications.

Face à cette pratique, le CETUD a saisi les 14 GIE de l’AFTU, à travers une correspondance, menaçant les opérateurs qui persistent dans cette modification unilatérale des tarifs de «retrait de leur autorisation de transport et conséquemment leur exclusion du réseau de transport de voyageurs conventionné.» Mais, des GIE ou du moins des lignes s’entêtent toujours dans l’illégalité. Sud quotidien

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2023 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Alors que certaines lignes de minibus Tata ont procédé, à partir du 16 janvier dernier, à des réajustements des tarifs de transport urbain dans Dakar, le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) rappelle à l’ordre les opérateurs qui appliquent cette hausse, sans son consentement, sous peine du retrait de leur autorisation de transport et de leur exclusion du réseau de transport de voyageurs conventionné.



«Monsieur le président, Il m’est revenu que certains opérateurs appliquent une hausse des tarifs, sans le consentement du CETUD. Cette pratique, qui viole les termes de la convention vous liant avec l’Etat, ne respecte pas les conclusions de la rencontre tenue, le 16 janvier, au CETUD, avec les opérateurs de transport de l’AFTU sur les tarifs du transport urbain. Sous ce rapport, je vous exhorte à prendre immédiatement les mesures idoines pour demander aux membres de votre GIE de respecter les tarifs en vigueur, conformément au communiqué du ministre en charge des Transports terrestres du 15 janvier 2023.



Les opérateurs qui persistent dans cette modification unilatérale des tarifs encourent le retrait de leur autorisation de transport et conséquemment leur exclusion du réseau de transport de voyageurs conventionné», lit-on dans la correspondance n°000069/ CETUD/DOP/nn, daté du 24 janvier 2023, avec comme objet : «Respect des tarifs», dont une copie nous est parvenue, hier mercredi.



Dans le document qu’il a adressé aux 14 présidents de GIE agréés, le Directeur général du CETUD, Dr Thierno Birahim Aw, rappelle, au demeurant, que «l’Etat compte poursuivre les concertations avec tous les acteurs du sous-secteur pour fixer les modalités de subvention des opérateurs afin que le réajustement des prix du carburant n’ait pas d’impact sur la tarification du transport routier», a-t-il écrit, comptant sur le «sens des responsabilités» de ces acteurs et espérant qu’ils se conformeront, «dès réception de la présente, aux dispositions précitées».

Sud quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook